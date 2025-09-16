Brutto infortunio per il nuovo acquisto durante la prima gara di Champions League: rischia un lunghissimo stop, coinvolta anche la Juve Il debutto in Champions League miete la prima vittima. Duro colpo per il neo-acquisto, davanti ai propri tifosi: sperava in un esordio migliore e senza intoppi. E rischia di saltare la gara contro la Juventus. Infortunio dopo quattro minuti di gioco in Champions League (LaPresse) Dura appena cinque minuti la partita di Trent Alexander-Arnold con la maglia del Real Madrid al suo esordio in Champions League con gli spagnoli. Infatti, in occasione del match contro il Marsiglia di De Zerbi è stato costretto a chiedere il cambio dopo pochissimi istanti, per via di un infortunio muscolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Champions League, infortunio muscolare: il nuovo acquisto in campo 4 minuti