Champions League in chiaro | queste 2 partite GRATIS su Tv8 e Cielo

Champions League in chiaro. La UEFA Champions League 202526 entra subito nel vivo e porta grandi sfide anche in chiaro. Sky, detentrice dei diritti della massima competizione europea, ha deciso di aprire le porte a tutti i tifosi con un doppio appuntamento imperdibile. Mercoledì 17 settembre, su TV8 andrà in onda in diretta il big match della prima giornata tra Liverpool e Atletico Madrid, una delle sfide più affascinanti del panorama internazionale. Ma non è tutto: già martedì 16 settembre, in differita su Cielo alle 21.15, sarà trasmessa Athletic Bilbao-Arsenal, altra gara di cartello della prima fase a gironi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

