Iniziata la League phase per altre due avversarie degli azzurri: un match incredibile andato in scena a Lisbona. Il Napoli tra meno di 48 ore tornerà a disputare quella Champions League assente nell’ultima stagione. Un ritorno nelle competizioni europee che non sarà semplice per gli azzurri, che se la vedranno subito con il City di Guardiola. Nel frattempo, dopo la sorprendente sconfitta interna del Psv, sono scese in campo altre due prossime rivali del Napoli: Benfica e Qarabag, che hanno dato vita ad un match emozionante in terra portoghese. Benfica – Qarabag 2-3: il cuore azero batte quello portoghese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Champions League, i risultati delle prossime avversarie del Napoli: spettacolo al da Luz

