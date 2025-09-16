Champions League i convocati di Juric in vista della sfida PSG Atalanta Il punto

Champions League, PSG-Atalanta: i convocati di Juri? per l'esordio europeo L'Atalanta è pronta a fare il suo debutto nella UEFA Champions League 202526. La squadra bergamasca affronterà il Paris Saint-Germain nella prima giornata della League Phase, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Parco dei Principi di Parigi.

In questa notizia si parla di: champions - league

Lookman gioca PSG-Atalanta in Champions League? Juric lo esclude: Situazione spiacevole, abbiamo bisogno di chi difende la maglia; Atalanta, destinazione Parigi: Lookman non convocato - Foto; Luis Enrique è ancora spiazzato da Juric all'Atalanta: Sarà difficile prevedere le loro mosse.

Luis Enrique è ancora spiazzato da Juric all’Atalanta: “Sarà difficile prevedere le loro mosse” - Juric scompiglia le carte di Luis Enrique che non sa prevedere cosa accadrà contro l'Atalanta all'esordio in Champions League: "Serve adattarsi allo ... fanpage.it scrive

Atalanta, destinazione Parigi: Lookman non convocato - Foto - La partita è in programma alle 21 di mercoledì 17 settembre, a Parigi contro il Psg: sarà il primo match di Champions League per l’Atalanta di mister Juric. Come scrive ecodibergamo.it