champions league grande partita della juventus con il dortmund tutti i risultati della serata europea

Champions League, la Juventus pareggia in casa contro il Dortmund, il Real Madrid vince in rimonta: tutti i risultati di oggi. In attesa del match tra Ajax ed Inter la Champions League mette in scena una grande partita della Juventus che inizia con un emozionante 4-4 contro il Borussia Dortmund. Dopo la vittoria contro l’ Inter in Serie A, i bianconeri sono scesi in campo contro i tedeschi al Allianz Stadium, dando vita a una partita ricca di gol e colpi di scena. Il match si è aperto al 53? con un gran tiro di Adeyemi che ha sbloccato il risultato, con Di Gregorio che nulla ha potuto contro la conclusione da fuori area del tedesco. 🔗 Leggi su Internews24.com

