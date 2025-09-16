Champions League grande partita della Juventus con il Dortmund Tutti i risultati della serata europea
Champions League, la Juventus pareggia in casa contro il Dortmund, il Real Madrid vince in rimonta: tutti i risultati di oggi. In attesa del match tra Ajax ed Inter la Champions League mette in scena una grande partita della Juventus che inizia con un emozionante 4-4 contro il Borussia Dortmund. Dopo la vittoria contro l’ Inter in Serie A, i bianconeri sono scesi in campo contro i tedeschi al Allianz Stadium, dando vita a una partita ricca di gol e colpi di scena. Il match si è aperto al 53? con un gran tiro di Adeyemi che ha sbloccato il risultato, con Di Gregorio che nulla ha potuto contro la conclusione da fuori area del tedesco. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: champions - league
Equitazione, Lorenzo De Luca brilla con i Valkenswaard United nella Global Champions League del Principato di Monaco
Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
L’Inter riparte dall’Ajax in Champions League, Chivu: “Lautaro da valutare, non cambio Sommer perché lo chiede il popolo” - X Vai su X
La Gazzetta dello Sport. . Riparte la Champions League: pochi dubbi sul prossimo vincitore, la sorpresa in negativo tra le big europee invece sarà ? Luca Bianchin, Luigi Garlando e Marco Guidi - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo format della Champions League parte alla grande; Inzaghi: Abbiamo giocato una gran partita. Lautaro? Sono preoccupato...; Europa incantata dal 4-3 di San Siro: Grazie Inter, grazie Barça.
Champions League, debutto folle della Juventus: 4-4 con il Borussia Dortmund - I bianconeri hanno pareggiato all'Allianz Stadium al termine di una spettacolare partita d'esordio in Champions League ... Secondo sportal.it
Juventus-Borussia Dortmund 4-4, risultato finale della partita di Champions League: doppietta Vlahovic, gli highlights - Borussia Dortmund: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it