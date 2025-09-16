Champions League Condò è fiducioso | Può farcela!
Il giornalista sportivo Paolo Condò ha analizzato le prospettive del Napoli in Champions League, il suo messaggio è chiaro Sta per alzarsi il sipario sulla Champions League 20252026. La 71ª edizione della massima competizione continentale prenderà il via alle 18:45 odierne con Athletic Bilbao-Arsenal e PSV Eindhoven-Union SG. Il Napoli, campione d’Italia in carica, debutterà giovedì alle 21:00 con il Manchester City. Gli uomini di Antonio Conte vogliono provare a stupire anche in Europa e l’inizio di campionato ha confermato che gli azzurri hanno tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonisti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Mercoledì 17 settembre scatta la Champions League per l'Atalanta che sarà di scena a Parigi alle ore 21 contro il Psg campione in carica. Ambedue le squadre saranno orfane dei loro giocatori più quotati.
Prosegue la Champions League 2025/2026: il calendario e le date della competizione per la nuova stagione - A distanza di quasi un mese dall'inizio della fase campionato, tanti club si contendono la possibilità di entrare a far
Champions League 2025/26 al via: le date dei turni e del sorteggio della fase campionato - La Champions League 2025/26 è pronta ufficialmente a partire per quella che sarà l'edizione numero 71 della competizione.