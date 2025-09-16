Champions League Ajax-Inter Chivu col dubbio Lautaro | probabili formazioni e orari tv
Milano, 16 settembre 2025 – Due sconfitte in tre gare di campionato. Troppe per chi si chiama Inter. Sei punti di ritardo da Napoli e Juve per la squadra di Chivu che ora deve pensare all’esordio in Champions League programmato per mercoledì 17 settembre ad Amsterdam. Di fronte l’Ajax, che dopo l’uscita di Farioli ha affidato la panchina all’ex giocatore e, in una fase di rigenerazione generale per riportare i lancieri ad alti livelli. Sfuggito il titolo di campione d’Olanda, l’Ajax proverà a risalire la china e la Champions League riporta un club blasonato nel palcoscenico che merita. Teatro sarà la Johann Cruijff Arena, dove l’Inter cercherà di approcciare con tre punti la Coppa dalle grandi orecchie per mandare un segnale a se stessa e agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: champions - league
