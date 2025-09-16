Champions League 2025 Juventus-Borussia Dortmund 4-4 | emozioni e gol a Torino

Lapresse.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Finisce con un pirotecnico 4-4 Juventus-Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata del girone unico di Champions League. Dopo un primo tempo avaro di emozioni la gara si accende nella ripresa. Un rasoterra di Adeyemi sblocca il match al 7?, replica di Yildiz con uno splendido tiro a giro al 18?. Nuovo vantaggio dei tedeschi con un bolide da fuori area di Nmecha al 20?, altra replica dei padroni di casa che siglano il 2-2 con un diagonale del neoentrato Vlahovic su assist di Yildiz. Il Borussia insiste e al 29? Couto firma il 3-2 con la complicità di Di Gregorio, che prende gol sul suo palo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

champions league 2025 juventus borussia dortmund 4 4 emozioni e gol a torino

Champions League 2025, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: emozioni e gol a Torino

In questa notizia si parla di: champions - league

