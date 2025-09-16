La Champions League 2025-2026 è tornata e le sfide delle squadre italiane coinvolte nella prima giornata della fase a gironi unica si distribuiscono su tre giornate: oggi, martedì 16 settembre, tocca alla Juventus affrontare il Borussia Dortmund (alle 21:00). I bianconeri sono i primi rappresentanti della Serie A a debuttare e la partita sarà visibile su Sky e NOW. L’Inter, che lo scorso anno ha raggiunto la finale della competizione, giocherà in trasferta mercoledì 17 settembre, sempre alle 21:00,, affrontando l’Ajax ad Amsterdam, con la gara trasmessa esclusivamente su Amazon Prime Video. Logo Champions League Nella stessa giornata dei nerazzurri, l’Atalanta esordirà contro la temibile sfida al PSG, detentore del titolo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Champions League 2025: dove si vedono gli incontri della prima giornata (e delle italiane)