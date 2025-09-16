champions league 2025 come cambia la regola sugli infortuni

La Champions League 2025 porta con sé un’importante novità: si potrà sostituire dalle liste non solo un portiere infortunato ma anche un giocatore di movimento che abbia subìto uno stop di almeno 60 giorni. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo Uefa a qualche giorno dall’inizio dei match. Il calciatore infortunato, e obbligato a stare fuori dal campo a lungo, potrà essere sostituito fino alla sesta giornata della fase “campionato”. Un infortunio è considerato a lungo termine se ha una durata di almeno 60 giorni. Se il giocatore di movimento guarisce prima della fine di questo periodo, rimane comunque non idoneo a partecipare alle competizioni Uefa con il proprio club fino alla fine dei 60 giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

