Champions Juve-Borussia Dortmund 4-4
23.00 Incredibile allo Stadium: finisce 4-4 il match tra Juve e Borussia Dortmund. Bianconeri subito pericolosi con Thuram Kobel c'è. Borussia non pervenuto. Ma nella ripresa i tedeschi si svegliano: Beier anticipa Di Gregorio,palo; poi al 52' passano con Adeyemi.Un gioiello alla Del Piero di Yildiz vale l'1-1 (64') Nuovo vantaggio Dortmund con Nmecha al 65'.Non è finita:2-2 di Vlahovic (68'), gialloneri ancora avanti con Yan Couto (75').Palo Yildiz.Rigore Benebaini, 2-4 (86').Tutto finito? No. Vlahovic fa 3-4 (94'), Kelly l'incredibile 4-4 (96'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: champions - juve
Mercato Juve con budget limitato, Comolli tra debiti e una Champions record da 4 miliardi
Tuttosport – “Juve, ennesima rifondazione complicata. Napoli protagonista in Champions”
Como da Champions: Fabregas pronto a chiudere il colpo dalla Juve
Diretta Juve-Borussia Dortmund, oggi Champions League. Live risultato e aggiornamenti - X Vai su X
Radio1 Rai. . #UCL #ChampionsLeague Manca poco al fischio d’inizio: dopo 3 vittorie su 3 in campionato, in uno Stadium tutto esaurito, i bianconeri sfidano il Borussia Dortmund. Alle 21:00 #JuventusBorussiaDortmund. Radiocronaca su #Radio1 https://w - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Juventus vs Dortmund in streaming gratis: Champions League 2025/2026; Champions League, Juventus- Borussia Dortmund 0-0: il risultato LIVE; Diretta Juve-Borussia Dortmund, oggi Champions League. Live risultato e aggiornamenti.
Champions, pareggio pirotecnico tra Juventus e Borussia Dortmund: finisce 4-4 allo Stadium - Rimonta incredibile dei bianconeri, che trovano il pareggio con i gol nel recupero di Vlahovic (94') e Kelly (96'). Da ilgiornale.it
Champions League: Juve-Borussia Dortmund 4-4 - 4 nella prima giornata della Champions League. Scrive ansa.it