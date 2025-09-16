Champions Inter si parte oggi! Ecco come cambia il regolamento | il ritorno in casa si decide così!

Champions Inter, la Gazzetta dello Sport ricorda il cambio di regolamento: importanti modifiche nella gestione delle gare di ritorno nelle fasi a eliminazione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Champions League 20252026 si apre con una modifica significativa al regolamento. Resta il gruppo unico composto da 36 squadre, ognuna delle quali giocherà 8 partite, ma la novità principale riguarda il meccanismo delle gare di ritorno nelle fasi a eliminazione diretta. Non ci sarà più il sorteggio per determinare la sede del match di ritorno: ora la squadra con il miglior piazzamento nella classifica generale avrà il diritto di giocare la seconda partita in casa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Champions Inter, si parte oggi! Ecco come cambia il regolamento: il ritorno in casa si decide così!

In questa notizia si parla di: champions - inter

Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Dumfries svela: «Ora inizia un’Inter nuova. Ecco cos’è successo in finale di Champions, ma l’addio di Inzaghi non…». Poi la battuta su Theo

Vigilia di Champions League #ForzaInter #UCL #AjaxInter | @qatarairways - X Vai su X

Inter più forte del Napoli È questo la sentenza di Igor Tudor, allenatore della Juventus, che in conferenza stampa - alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund - è tornato a parlare del derby d’Italia vinto per 4-3 Tudor ha g - facebook.com Vai su Facebook

Champions League oggi, programma prima giornata e dove vederla in tv. Le partite di Juve, Inter, Napoli e Atalanta; Champions League, le partite di oggi in TV: orario e calendario della prima giornata; Inter-Barça Flick: 'Lewandowski dalla panchina'.

Inter, si parte con l’Ajax: il calendario in Champions League, date e orari - I nerazzurri esordiranno domani mercoledì 17 settembre nella sfida in trasferta contro l'Ajax: il programma completo ... Lo riporta fcinter1908.it

La nuova regola della Champions che entra in vigore da stasera: il caso dell’Inter non si ripeterà - La norma introdotta in questa edizione della Champions rende giustizia al "merito sportivo": come funziona e perché non si ripeterà mai più ... Riporta fanpage.it