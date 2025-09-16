Champions è già la papera dell’anno? Errore assurdo del portiere del Villarreal
Serata da dimenticare per Luiz Junior, all’esordio assoluto in Champions League. Il portiere del Villarreal commette un errore clamoroso dopo soli quattro minuti su un cross apparentemente innocuo di Bergvall. La papera del portiere brasiliano regala così l’1-0 definitivo al Tottenham di Thomas Frank. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: champions - papera
Milinkovic-Savic verrebbe preferito a Meret in Champions a prescindere: è davvero la scelta giusta? - facebook.com Vai su Facebook