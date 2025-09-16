Cgil chiama la piazza subito per Gaza e a ottobre sulla Manovra
La Cgil chiama la piazza. Subito per Gaza con una giornata di mobilitazione venerdì 19 settembre e l’invito a fare assemblee. E il 25 ottobre per anticipare, con proposte concrete, la Manovra di bilancio del governo. “Quello che è avvenuto questa notte, con l’azione del governo di Netanyahu di occupazione di Gaza ci impone di partire da questo e dalle decisioni che come Cgil abbiamo assunto questa mattina – dice Landini – pensiamo che sia di una gravità senza precedenti quello che sta succedendo, il massacro e la deportazione del popolo palestinese vanno fermati: come Cgil abbiamo deciso di indire una vera e propria giornata di mobilitazione per venerdì 19 settembre, con la proclamazione di ore di sciopero e manifestazioni a livello territoriale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
