Cesare Brusi a Salotto blu | Nel 1993 portammo libri e autori per contrastare il disordine in spiaggia
"La spiaggia ama il libro", rassegna cervese estiva di autori, è tra le più longeve iniziative del settore in Italia, con decine di incontri realizzati ogni anno e la presenza costante di prestigiose firme italiane di saggistica e narrativa. A raccontarne genesi e sviluppi, per la trasmissione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: cesare - brusi
Cesare Brusi a Salotto blu: Nel 1993 portammo libri e autori per contrastare il disordine in spiaggia.
'Drama' di Cesare Accetta 'Al Blu di Prussia' - 'Drama' di Cesare Accetta 'Al Blu di Prussia': da domani fino al 6 aprile nello spazio multidisciplinare di Giuseppe Mannajuolo e Mario Pellegrino a Chiaia personale del fotografo che torna a esporre ... ansa.it scrive
Cesare Basile live a Salotto Muzika - Domenica 13 Aprile Salotto Muzika ospiterà all’ Arteria di Bologna (in Vicolo Broglio, 1/e) la tappa bolognese del nuovo tour nazionale di Cesare Basile per la presentazione del nuovo album "Storia di ... Come scrive rockit.it