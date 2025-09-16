Cerveteri abbandona calcinacci in pieno centro | incastrato dalle telecamere

Cerveteri, 16 settembre 2025 – “Nella giornata di ieri sui social è stata pubblicata un’immagine che non fa bene a Cerveteri: in piazza Santa Maria, proprio davanti Castello Ruspoli, a due passi dal Museo Nazionale Caerite, qualcuno aveva ben pensato di abbandonare calcinacci all’interno di una aiuola. Un gesto sconsiderato, purtroppo non nuovi in tante parti del nostro territorio. Subito dopo aver ricevuto la segnalazione, la nostra polizia locale ha provveduto a visionare le telecamere di video sorveglianza presenti, individuando il responsabile che sarà sanzionato e punito secondo quanto previsto dalla legge”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it