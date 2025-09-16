Cersaie, il piano anti-ingorghi. Più corse in taxi e bus potenziati.

Torna il ‘Cersaie’: dal 22 al 26 settembre è in programma il grande salone in Fiera ed è previsto un elevato afflusso di visitatori. Per questo motivo l’amministrazione, "dopo diversi incontri del tavolo tecnico che riuniva tutti i soggetti coinvolti", ha deciso di attuare con un’ordinanza alcune modifiche alla viabilità. Ecco allora come cambiano la viabilità dalle 7 alle 20 nei giorni della kermesse, a partire dal divieto di transito e sosta in piazza della Costituzione ai mezzi privati e ai pullman turistici: l’accesso alla piazza sarà consentito solo a bus di linea, taxi e autorizzati. Poi divieto di sosta ai pullman turistici e alle navette bus in via Stalingrado, da piazza della Costituzione fino agli svincoli della tangenziale 77bis, in entrambi i sensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

