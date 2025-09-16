Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a San Siro nuovi biglietti in vendita anche a prezzi più economici

Milano, 16 settembre 2025 – Volete partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che si terrà il prossimo 6 febbraio a San Siro? A partire dalle 16 di oggi, martedì 16 settembre, saranno disponibili ulteriori biglietti di categoria D, ovvero quelli della fascia di prezzo più economica. Sarà comunque possibile acquistare anche i tagliandi di categoria A, B e C. Cerimonia inaugurale Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a San Siro: biglietti da 2.026 a 260 euro La cerimonia di apertura sarà firmata da Marco Balich e sarà una celebrazione dello spirito italiano e dello sport, in uno spettacolo di luci, suoni e colori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a San Siro, nuovi biglietti in vendita (anche a prezzi più economici)

Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a San Siro, nuovi biglietti in vendita (anche a prezzi più economici) - L’evento sarà firmato da Marco Balich e sarà una celebrazione dello spirito italiano e dello sport, in uno spettacolo di luci, suoni e colori ... Come scrive ilgiorno.it

Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: nuovi biglietti disponibili - A partire dalle ore 16 di martedì 16 settembre 2025 saranno disponibili ulteriori biglietti per il grande spettacolo che si svolgerà al San Siro Olympic Stadium di Milano il 6 febbraio 2026. Riporta olympics.com