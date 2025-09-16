Cerimonia alla Speroni Vignati Si svela la targa al benefattore
Sarà una serata di festa e di memoria quella in programma oggi alle 19.30, alla scuola materna "Speroni Vignati". L’istituto inaugurerà ufficialmente i locali recentemente riqualificati, alla presenza delle autorità e della comunità, con una cerimonia che comprenderà anche la benedizione degli spazi e lo svelamento di una targa commemorativa dedicata a Giulio Travaini, scomparso nel novembre 2024. Travaini, originario di Busto Garolfo e residente a Villa Cortese, ha lasciato alla scuola una donazione di oltre 50mila euro, gesto che ha reso possibile parte dei lavori di rinnovamento. Gli interventi, completati durante l’estate, hanno permesso di rendere gli ambienti più moderni, accoglienti e sicuri, oltre ad ampliare la capienza del nido, che passa da 25 a 35 posti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
