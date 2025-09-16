Centrodestra alla ricerca di un assetto salta il Consiglio metropolitano | Al palo lo statuto dell' ente
Ancora un passaggio a vuoto in Consiglio metropolitano. Il centrodestra, che a Sala Martorana ha la maggioranza, non si è dato ancora un assetto e in assenza di un accordo di coalizione sullo statuto metropolitano, sulla vicepresidenza e sui consiglieri delegati (vale a dire coloro i quali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: centrodestra - ricerca
Elezioni regionali: vertice notturno del centrodestra alla ricerca di candidati
Centrodestra alla ricerca del nome. In Campania spunta l’idea Carfagna
#Politica Campania, il centrodestra alla ricerca del candidato: il nome di Edmondo Cirielli resta in bilico - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni in Valle d'Aosta, è la grande incertezza. Alleanza autonomisti-Pd in bilico, centrodestra cerca l'exploit #ANSA - X Vai su X
Elezioni regionali: vertice notturno del centrodestra alla ricerca di candidati - Il rebus Veneto, il caso Campania e la sfida per la leadership nella coalizione Nessuna fumata bianca, ma neppure la retorica del ... Si legge su panorama.it
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice - ”, sorride sornione il vicepremier forzista Antonio Tajani dal cortile della Mole Vanvitelliana, spargendo ... Secondo quotidiano.net