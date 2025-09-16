Centro storico in via Merlo sacchetti dell' immondizia abbandonati per strada

Palermotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Merlo, area pedonale attraversata ogni giorno da tanti turisti, alcuni residenti incivili continuano ad abbandonare rifiuti per strada. Ne deriva un’immagine indecorosa della città e un danno per chi rispetta le regole. Si chiede un intervento immediato dei vigili con controlli e sanzioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - storico

Degrado in centro storico, uomo nudo in mezzo alla gente. “Troppe risse e bivacchi”

Il centro storico di Caravaggio senza pace, risse tra giovanissimi e baccano: la Polizia locale raddoppia i controlli

Legnano dà l’addio a un altro negozio storico del centro: dopo 66 anni chiude l’Ottica Gallo

Centro storico, in via Merlo sacchetti dell'immondizia abbandonati per strada :: Segnalazione a Palermo; La storia imprenditoriale della Merlo raccontata in una mostra: viaggio nei 60 anni dell'azienda; Vedono la polizia e allungano il passo, arrestato 27enne con un etto di droga in tasca.

Il centro storico di Roma diventa "Zona 30": al via da settembre le nuove misure - A partire da settembre 2025, il centro storico di Roma sarà trasformato in una grande Zona 30, con limite massimo di velocità fissato a 30 km/h. msn.com scrive

Via Garibaldi, scattano i lavori: centro storico assediato - A partire dalle 7 di questa mattina, ad essere cantierato sarà l’ultimo tratto di strada che, da Largo Cairoli (subito ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Storico Via Merlo