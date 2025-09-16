Centro sporco e insicuro basta aspettare
Chiediamo di nuovo e con ancora più forza che l’amministrazione comunale e le autorità preposte alla sicurezza pubblica prendano atto dei problemi e attivino con urgenza un maggiore presidio del territorio. La carenza di controlli ha lasciato il centro storico in balìa di comportamenti incivili e pericolosi sia per le persone che per le proprietà private, generando un senso di abbandono e preoccupazione tra chi ci vive. A lanciare l’appello è un gruppo di residenti che ha costituito da tempo un gruppo WhatsApp con un centinaio di iscritti, "Gli eroi del centro storico", così ribattezzato "per quello che viviamo ogni giorno", spiegano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
