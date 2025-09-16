Centro parrocchiale in vendita L’asilo chiude e si trasforma

La trasformazione dell’asilo San Giuseppe in un centro pastorale e culturale, ma anche la vendita del centro parrocchiale. È questa la strategia della comunità pastorale, che ha deciso di mettere tutto nero su bianco. "Oggi siamo di fronte a scelte gravose, ma necessarie - spiega monsignor Mauro Barlassina, responsabile della comunità pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino -. Ci sono alcuni edifici che richiedono molteplici interventi di messa a norma e di adeguamento con costi che, al momento, risultano per noi insostenibili nonostante la sempre significativa generosità da parte dei fedeli, che peraltro ha permesso negli anni recenti il restauro della cupola della basilica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

