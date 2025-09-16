Quel rapporto di lavoro era in nero. E la dinamica dell’infortunio era "perfettamente coerente" con quanto aveva descritto il lavoratore, un operaio di origine magrebina tutelato dall’avvocato Marco Bertozzi. Parole, quelle del gip Janos Barlotti, che avevano fatto naufragare la iniziale richiesta di archiviazione. E così ieri mattina è entrato nel vivo il processo che vede imputato per lesioni aggravate un 62enne residente a Russi per l’infortunio accaduto nella città romagnola il 4 gennaio 2019 (prognosi di 15 giorni). Secondo l’accusa, l’uomo, legale rappresentante della società di rottami metallici impegnata nei lavori e difeso dall’avvocato Marina Tambini sostituita ieri dalla collega Eleonora Sgrò, non aveva fornito al proprio lavoratore le necessarie misure protettive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Centrato dall’acido di una batteria esplosa"