Cena di solidarietà al Marathon con l' Associazione Needle e la musica di The Dukes
Sabato 20 settembre al Marathon (via degli Archi 1R - Genova) si svolgerà un evento di solidarietà a sostegno delle attività sanitarie dell’Associazione Needle in Sud Sudan. L’evento è promosso dall’associazione Needle in collaborazione con il gruppo musicale The Dukes e il Marathon Hostel Beds &. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
