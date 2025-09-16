Cecilia Rodriguez | Per cinque anni ho sperato di rimanere incinta naturalmente Poi…

“Con Belén non è successo niente di grave”. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Cecilia Rodriguez ha parlato per la prima volta sia della sua gravidanza sia dei rapporti con la sorella Belén. Negli ultimi mesi si era molto discusso di un loro presunto allontanamento, ma la showgirl argentina ha voluto chiarire: «Con Belén non è successo niente di grave, siamo sorelle, ci assomigliamo tanto ma siamo anche molto diverse. Ogni tanto qualche litigata capita, ma la nostra è una famiglia molto unita». Belén Rodriguez, ha aggiunto Cecilia, è entusiasta all’idea di diventare zia per la prima volta. Cecilia Rodriguez sul concepimento: un percorso lungo cinque anni. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

