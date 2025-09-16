C' è una sorpresa sul set di Don Matteo 15 per Raoul Bova | in un cammeo debutta come attore suo figlio Francesco Ecco i dettagli
Non è stata un’estate tranquilla quella di Raoul Bova. Finito al centro del gossip e, suo malgrado, di un ricatto ( qui trovate tutto il recap dell’affaire che ha tenuto banco da luglio in poi). Ora che l’autunno è alle porte, però, ci pensa il lavoro a riportare la quiete. E non solo. Perché per l’attore romano 54enne, il set di Don Matteo 15, che si è appena aperto a Spoleto, porta una bella e inaspettata sorpresa. Una presenza speciale che sicuramente fa molto piacere al protagonista. Francesco Bova, 24 anni, figlio di Raoul e di Chiara Giordano, ha fatto il suo ingresso nel mondo della serie tv vestendo i panni di un infermiere. 🔗 Leggi su Amica.it
