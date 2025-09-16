C’è un sospetto pacco-bomba vicino al bar | l’allarme in paese

Trentotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti allarmanti questa mattina, martedì 16 settembre, a Rovereto: davanti al bar “La Voliera”, al Parco alla Pista, è stato trovato un sospetto pacco bomba.Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia, che hanno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: sospetto - pacco

