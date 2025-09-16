C’è un sospetto pacco-bomba vicino al bar | allarme rientrato ecco cos’era

Quello che stamattina – martedì 16 settembre – sembrava un sospetto pacco bomba appoggiato nei pressi del Parco alla Pista di Rovereto era in realtà una scatola con dentro un cellulare. Allarme rientrato, dunque.A chiamare il numero di emergenza 112 è stata una passante che, notando la scatoletta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

