C’è Angolo di campo I vincitori del concorso

16 set 2025

Si è conclusa con grande successo la VII edizione del concorso fotografico “Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l’agricoltura”, promosso dall’assessorato regionale all’Agricoltura e dall’Autorità di Gestione dello sviluppo rurale. La cerimonia di premiazione, tenutasi sabato 13 settembre presso l’Oratorio di San Francesco a Perugia, ha celebrato le migliori fotografie capaci di raccontare l’agricoltura e il paesaggio umbro. Quindici i vincitori totali: i primi tre di ogni categoria, scelti dalla giuria, il primo classificato per ciascuna categoria attraverso la votazione Instagram e le tre menzioni speciali per borghi rurali, boschi e biodiversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

