Cavallini revocata la semilibertà | l’ex Nar condannato per la strage non potrà più uscire dal carcere
Bologna, 16 settembre 2025 – Non potrà più uscire dal carcere, Gilberto Cavallini. Il tribunale di sorveglianza ha infatti revocato la semilibertà all’ex terrorista dei Nar condannato in via definitiva all’ergastolo per la strage alla stazione del 2 agosto 1980. Cavallini, 73 anni, godeva del beneficio dal 2017 e poteva lasciare il carcere di Terni ogni mattina alle 8 per farvi rientro in serata, alle 22, dopo avere prestato servizio come contabile. Ma ora non potrà più farlo, appunto, perché il magistrato di sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi ha accolto la richiesta della Procura generale di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
