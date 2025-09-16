Cavallari evaso il ministro | Nessuna omissione o negligenza sul caso
Nella vicenda legata all’evasione di Andrea Cavallari dalla Dozza "non risultano condotte od omissioni rilevanti sotto il profilo disciplinare, né da parte dell’amministrazione penitenziaria, né da parte della magistratura di Sorveglianza: il caso specifico ha avuto l’attenzione che è evidente sulla base degli atti e da cui non risulta elemento alcuno che potesse fare ritenere in qualche modo prevedibile ciò che è accaduto". A dirlo, rispondendo a un’interrogazione dei senatori del Movimento 5 stelle Marco Croatti, Ada Lopreiato, Luigi Nave, Elena Sironi, Pietro Lorefice e Bruno Marton, è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
