Cava de’ Tirreni Premio Com&Te Cerimonia di Premiazione XVI Edizione
L’Associazione Comunicazione & Territorio invita a partecipare alla cerimonia di premiazione del Premio Com&Te, che si terrà venerdì 19 settembre 2025, alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni, in via Ernesto Di Marino, 12. Il tema dell’edizione 2025. La XVI edizione del Premio e Rassegna letteraria Com&Te – Comunicazione, giornalismo e nuovi mondi è stata dedicata alla saggistica e alla narrativa che richiamano l’ecologia e la sostenibilità. Il filo conduttore scelto è stato “Ambiente, la cura della casa comune”. La cerimonia rappresenta l’appuntamento conclusivo con il conferimento dei riconoscimenti agli autori selezionati. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: cava - tirreni
Tre mostre a Cava de’ Tirreni per la IV edizione della Festa Nazionale dell’Associazione Italia-Cuba
Cava de’ Tirreni, Piano di Zona S2: pubblicato l’avviso
Cava de’ Tirreni, maltratta la moglie: divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico
Canile di Cava De' Tirreni - facebook.com Vai su Facebook
Comune di Cava de’ Tirreni inizio controlli anagrafici Carta dedicata a te 2025.
Cava de' Tirreni, premio Cavesi nel Mondo del Rotary a Francesca Polverino - Il Premio “Cavesi nel Mondo” giunto alla sua 18ª edizione, è stato assegnato alla ricercatrice Francesca Polverino, la cerimonia di consegna si terrà sabato prossimo 2 dicembre, presso il Salone delle ... Secondo ilmattino.it
Cava De' Tirreni, vince 10mila euro in un tabacchi: non ha ancora ritirato il premio - Nell’ambito dell’iniziativa “Regala un Sogno”, organizzata da Sisal, uno dei premi da 10. Lo riporta ilmattino.it