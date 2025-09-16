Cava de’ Tirreni Premio Com&Te Cerimonia di Premiazione XVI Edizione

L’Associazione Comunicazione & Territorio invita a partecipare alla cerimonia di premiazione del Premio Com&Te, che si terrà venerdì 19 settembre 2025, alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni, in via Ernesto Di Marino, 12. Il tema dell’edizione 2025. La XVI edizione del Premio e Rassegna letteraria Com&Te – Comunicazione, giornalismo e nuovi mondi è stata dedicata alla saggistica e alla narrativa che richiamano l’ecologia e la sostenibilità. Il filo conduttore scelto è stato “Ambiente, la cura della casa comune”. La cerimonia rappresenta l’appuntamento conclusivo con il conferimento dei riconoscimenti agli autori selezionati. 🔗 Leggi su Zon.it

