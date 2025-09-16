Cau svolta in arrivo | I medici dell’emergenza devono poter far interventi sul territorio

Bologna, 16 settembre 2025 – Attualmente i medici operativi al Cau lavorano all’interno dell’azienda sanitaria e lì devono rimanere anche se succedono emergenze. Invece i medici dell'emergenza devono poter uscire dai Cau per soccorrere pazienti nella zona di competenza. È un fatto "di buon senso", secondo l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna Massimo Fabi. Il fatto che questi medici non possano uscire a fare interventi sul territorio, ricorda l'assessore, "è stato definito all'interno di un accordo con quelle organizzazioni sindacali". Ma un medico abilitato all'emergenza territoriale "che svolge una funzione di continuità assistenziale all'interno di un Cau a mio avviso, può benissimo intervenire sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

