La conclusione della seconda stagione di Wednesday ha lasciato alcuni indizi sul possibile sviluppo dei personaggi e sulla direzione futura della serie. In particolare, si è aperta la strada a un nuovo antagonista che potrebbe portare una svolta significativa nella narrazione, offrendo anche l'opportunità di approfondire i rapporti tra i protagonisti. Questo articolo analizza le anticipazioni sulla terza stagione, con focus sui personaggi coinvolti e sulle ipotesi riguardanti il cast. anticipazioni sulla terza stagione di Wednesday. l'ultimo scenario e le prospettive future. Nell'epilogo della seconda stagione, Wednesday Addams si dirige con lo zio Fester per inseguire Enid in forma di lupo mannaro.

© Jumptheshark.it - Catherine Zeta-Jones interpreta Ophelia Frump, la nuova villain di Wednesday 3