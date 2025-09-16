Catherine Zeta-Jones interpreta Ophelia Frump la nuova villain di Wednesday 3
La conclusione della seconda stagione di Wednesday ha lasciato alcuni indizi sul possibile sviluppo dei personaggi e sulla direzione futura della serie. In particolare, si è aperta la strada a un nuovo antagonista che potrebbe portare una svolta significativa nella narrazione, offrendo anche l’opportunità di approfondire i rapporti tra i protagonisti. Questo articolo analizza le anticipazioni sulla terza stagione, con focus sui personaggi coinvolti e sulle ipotesi riguardanti il cast. anticipazioni sulla terza stagione di Wednesday. l’ultimo scenario e le prospettive future. Nell’epilogo della seconda stagione, Wednesday Addams si dirige con lo zio Fester per inseguire Enid in forma di lupo mannaro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: catherine - zeta
Michael Douglas: «Non voglio essere uno di quelli che muore sul set. Ho smesso di recitare, ma non mi sento in pensione. Adoro veder lavorare mia moglie Catherine Zeta-Jones»
Michael Douglas: «Ho smesso di recitare perché non voglio essere uno di quelli che muore sul set. Adoro veder lavorare mia moglie Catherine Zeta-Jones»
Catherine Zeta-Jones: «Con i miei figli non ho mai fatto campeggio. Con loro cerco di essere una mamma diversa da quella che ho avuto»
Lady Gaga Explore. Lady Gaga · The Dead Dance. | Catherine Zeta-Jones e Lady Gaga si divertono insieme sul set di Wednesday 2 #LadyGaga Lady Gaga #new #music #challenge #wednesday #netflix - facebook.com Vai su Facebook
Catherine Zeta-Jones: la mia Morticia, dal rossetto scuro che è diventato virale ai duelli di scherma con Mercoledì; Mercoledì, il cast della seconda stagione della serie tv Netflix con Jenna Ortega. FOTO; Catherine Zeta-Jones protagonista di Kill Jackie, adattamento televisivo del thriller The Price You Pay.
Chicago, Catherine Zeta-Jones sorpresa di aver vinto l'Oscar: "Totalmente inaspettato" - Jones ha ricordato il momento surreale della vittoria dell'Oscar per la trasposizione cinematografica di Chicago, per la ... Scrive movieplayer.it
Catherine Zeta-Jones protagonista di Kill Jackie, adattamento televisivo del thriller The Price You Pay - Jones, sarà la protagonista della serie basata sul libro The Price You Pay di Aidan Truhen. Riporta movieplayer.it