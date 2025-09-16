Categorie protette le Poste assumono operatori di sportello in provincia di Forlì-Cesena

Poste Italiane ricerca a Forlì-Cesena e provincia operatori di sportello appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L.6899 da inserire negli uffici postali con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato. Le risorse individuate si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

