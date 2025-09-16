Catania falsa escort estorce denaro a un turista | smascherato un 19enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS La denuncia del giovane turista. Un turista di 23 anni in visita a Catania è rimasto vittima di un episodio di estorsione. Dopo aver deciso di trascorrere alcune ore di svago, il ragazzo aveva prenotato tramite una piattaforma online un incontro con una escort, invitandola nel bed & breakfast dove alloggiava. Al momento dell’incontro, però, la donna si è presentata insieme a un altro giovane che ha preteso di rimanere nella stanza. Di fronte al rifiuto del turista, la presunta escort lo ha minacciato, costringendolo a pagare 500 euro in più oltre ai 100 euro inizialmente pattuiti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

