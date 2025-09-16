Catalin Tecuceanu ammette sconsolato | Non c’ero con la testa
Uno spento Catalin Tecuceanu chiude nel peggiore dei modi una stagione negativa e viene eliminato in batteria negli 800 ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Il bronzo europeo di Roma 2024, mai realmente in corsa per il passaggio del turno con una condotta di gara fin troppo attendista, non è andato oltre il sesto posto nella quarta heat con un modesto 1:46.22 distante quasi due secondi dall’1:44.56 firmato lo scorso 15 luglio a Brescia. “ Non sto riuscendo a ritrovare quello stato di forma che magari avevo l’anno scorso. Oggi sono venuto qui e ho preso una batosta, adesso spero di ripartire da qui. 🔗 Leggi su Oasport.it
