Castelleone furto nel magazzino di un supermercato | ladro incastrato dalle telecamere

Ilgiorno.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castelleone (Cremona), 16 settembre 2025 -  Scacco alla banda dei supermercati. I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 33 anni, residente in provincia di Verona, perché ritenuto responsabile, con due complici ancora da identificare, di un furto avvenuto a metà agosto scorso presso un supermercato di Castelleone. Tutto era partito dalla denuncia ad agosto scorso del responsabile della sicurezza del supermercato: ai Carabinieri di Castelleone aveva raccontato che il giorno precedente tre uomini erano arrivati in auto nel parcheggio del negozio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

castelleone furto nel magazzino di un supermercato ladro incastrato dalle telecamere

© Ilgiorno.it - Castelleone, furto nel magazzino di un supermercato: ladro incastrato dalle telecamere

In questa notizia si parla di: castelleone - furto

Castelleone, furto e rapina: doppia denuncia per un 30enne

Castelleone, furto nel magazzino di un supermercato: ladro incastrato dalle telecamere; Castelleone. Furto nel magazzino del market, le telecamere lo incastrano; Furto in supermercato: denunciato un 33enne.

castelleone furto magazzino supermercatoFurto in supermercato: denunciato un 33enne - I carabinieri hanno identificato un uomo per un colpo da oltre 3. Da laprovinciacr.it

castelleone furto magazzino supermercatoRubò al supermercato alimenti - Insieme a due complici, avrebbe commesso un furto in un supermercato di Castelleone, a metà agosto: è finito così nei guai un uomo di 33 anni, residente in provincia ... Secondo cremonaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Castelleone Furto Magazzino Supermercato