Castelleone furto nel magazzino di un supermercato | ladro incastrato dalle telecamere

Castelleone (Cremona), 16 settembre 2025 - Scacco alla banda dei supermercati. I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 33 anni, residente in provincia di Verona, perché ritenuto responsabile, con due complici ancora da identificare, di un furto avvenuto a metà agosto scorso presso un supermercato di Castelleone. Tutto era partito dalla denuncia ad agosto scorso del responsabile della sicurezza del supermercato: ai Carabinieri di Castelleone aveva raccontato che il giorno precedente tre uomini erano arrivati in auto nel parcheggio del negozio.

