Cassino il cuore del Rotary batte per la Pace | emozioni e amicizia al 1° HappyCamp
Quattro giorni che resteranno scolpiti nel cuore di chi li ha vissuti.Dall’11 al 14 settembre, ai piedi dell’Abbazia di Montecassino, la struttura di S. Antonio ha accolto il 1° HappyCamp della Pace, un’esperienza che ha unito ragazzi con disabilità, giovani dell’Interact e del Rotaract, soci del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: cassino - cuore
Cassino, cuore spento dell’automotive. La Regione Lazio pensa al piano B
La cucina è il cuore della casa. E di è fatta per battere forte. Vieni a innamorartene da Mobili Matino. #mobilimatino #oprah #creokitchens #formia #fondi #cassino - facebook.com Vai su Facebook
Cassino, il cuore del Rotary batte per la Pace: emozioni e amicizia al 1° HappyCamp.
Cassino, cuore spento dell’automotive. La Regione Lazio pensa al piano B - In quella distesa di acciaio e cemento da oltre due milioni di metri quadrati, nel cuore della zona industriale di Piedimonte San Germano, non ... ilgiornale.it scrive
Ex Acquedotti Aurunci, la Regione Lazio cita in giudizio 41 Comuni per pagare il maxi debito di 24 milioni - Il Consorzio, fondato da Mussolini nel 1941, ormai da decenni non esiste più: ma i debiti restano e i Comuni continuano a spendere migliaia di euro di assistenza legale per difendersi. Scrive ilmessaggero.it