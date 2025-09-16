Caso Almasri | Gli agenti agirono per interesse prevalente

Gli attori istituzionali del caso Almasri agirono per interesse prevalente. Ovvero per tutelare quello nazionale e la sicurezza minata dalla presenza sul nostro territorio di un soggetto pericoloso. E' scritto nella memoria difensiva depositata alla Giunta per le autorizzazioni della Camera che a partire da domani dovrà valutare gli atti dell'inchiesta a carico dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Tre esponenti di governo che, secondo il tribunale dei ministri, avrebbero agevolato il rientro in patria del generale libico, accusato di crimini contro l'umanità, ignorando la richiesta di arresto da parte della corte internazionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

