Caso sospetto di arbovirosi
È stato rilevato un caso sospetto di arbovirosi (febbre da virus, Chiukungunya, Dengue o Zika) non ancora confermato, in un’area circoscritta di Conselice. Come previsto dai protocolli sanitari, i cittadini residenti nel raggio di 100 metri dal caso sospetto stanno ricevendo la comunicazione con le informazioni sui trattamenti larvicidi e adulticidi straordinari che verranno effettuati a scopo preventivo dalla ditta Sireb di Modena, a partire dalle prime ore di questa mattina, 16 settembre. Solo i cittadini interessati dai trattamenti hanno ricevuto una comunicazione e qualora il caso sospetto non venga confermato dalle analisi di laboratorio, i trattamenti non saranno avviati o verranno sospesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
