Caso Ramy per il giudice l’inseguimento dei Carabinieri fu legale e doveroso

L’inseguimento dei carabinieri che precedette il tragico incidente in cui perse la vita Ramy Elgaml è stato “legale e doveroso”. Lo ha stabilito il Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP) di Milano, Felice Fabrizio, nelle motivazioni della sentenza con cui è stato condannato Fares Bouzidi, il giovane alla guida della moto su cui viaggiava Ramy. Secondo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Caso Ramy, per il giudice l’inseguimento dei Carabinieri fu legale e doveroso

In questa notizia si parla di: caso - ramy

Caso Ramy, i carabinieri che li hanno inseguiti saranno parti civili nel processo all’amico Fares Bouzidi

Caso Ramy, i pm chiedono 2 anni e 8 mesi per l'amico che guidava lo scooter

Caso Ramy, i pm chiedono 2 anni e 8 mesi per l'amico che guidava lo scooter durante la fuga. Sei carabinieri parti civili

Caso Ramy, per il giudice l'inseguimento dei carabinieri è stato "legale e doveroso" Lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui è stato condannato il giovane chenon si era fermato al posto di blocco. - facebook.com Vai su Facebook

Caso Ramy Elgaml, per il giudice l'inseguimento dei carabinieri è stato "legale e doveroso" https://ift.tt/uZFxrif - X Vai su X

Milano, il GUP sul caso Ramy: “Inseguimento legale e doveroso” - La sentenza e la condanna Il Giudice dell’udienza preliminare Felice Fabrizio si è pronunciato sul caso Ramy, condannando a 2 anni e 8 mesi Fares Bouzidi, ... Come scrive infodifesa.it

Caso Ramy Elgaml, per il giudice l'inseguimento dei carabinieri è stato "legale e doveroso" - Per il giudice Fabrizio Filice l’inseguimento dei carabinieri in cui morì Ramy Elgaml è stato “legale e doveroso”, considerato “adempimento di un dovere istituzionale” nei confronti di, con la guida p ... Scrive milanotoday.it