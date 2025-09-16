Caso Pierina via al processo I figli | È stato Dassilva Primo faccia a faccia in aula
Non è volata una mosca. Quando Louis Dassilva ieri ha fatto il proprio ingresso, scortato dalla polizia penitenziaria, nella Corte d’Assise di Rimini per la prima udienza del processo che lo vede imputato per l’ omicidio di Pierina Paganelli, il tempo per un attimo si è come fermato. Tasto ’pausa’ sul clamore mediatico, sull’alveare ronzante di pettegolezzi, ipotesi, accuse. Tasto ’pausa’ per il capannello di una cinquantina di spettatori assiepati sugli spalti dell’aula di tribunale e sulle schiere di giornalisti pronti a raccontare la nuova puntata di una soap dell’orrore cominciata con un delitto e finita per diventare, come da molti spettatori presenti è stato definito, "il processo dell’anno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
