Caso Amabile cosa è successo al brand di Martina Strazzer

Martina Strazzer, 25 anni, imprenditrice modenese e fondatrice del brand di gioielli Amabile, è tornata a parlare pubblicamente del caso che negli ultimi mesi ha travolto lei e la sua azienda. Dopo settimane di silenzio, la Ceo ha pubblicato su TikTok tre lunghi video in cui ha raccontato la sua versione dei fatti sulla vicenda . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Caso Amabile, cosa è successo al brand di Martina Strazzer

In questa notizia si parla di: caso - amabile

Quanto guadagna Martina Strazzer e quanti follower ha perso dopo il “Caso Sara”: il bilancio di Amabile

Martina Strazzer e il caso Amabile Jewels: perché è al centro delle polemiche

Caso Martina Strazzer, le prime parole sulla ragazza incinta non rinnovata: la versione di Amabile

Martina Strazzer rompe il silenzio dopo il caso Amabile: «La dipendente incinta aveva commesso gravi errori». L'intervista con Selvaggia Lucarelli - facebook.com Vai su Facebook

Martina Strazzer e il caso Amabile Jewels | perché è al centro delle polemiche; Chi è la fondatrice di Amabile accusata di aver licenziato la contabile dopo il parto.

Amabile Jewels, online la seconda parte dell’inchiesta: ecco cosa dice - Nuova inchiesta di Matteini su Amabile: documenti e dubbi su trasparenza, beneficenza e gestione interna del brand di Martina Strazzer. Segnala napolike.it

Caso Martina Strazzer: cosa è successo, la storia della dipendente, come ha risposta Amabile - Il caso scoppiato per il licenziamento in Amabile di Martin Strazzer è del tutto esploso: scopriamo come ha risposto l’azienda riguardo il caso sollevato dalla giornalista Charlotte Matteini. Si legge su alfemminile.com