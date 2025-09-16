Caso Almasri il governo si difende e rilancia | Dai giudici accuse irricevibili abbiamo tutelato la sicurezza degli italiani

Il governo ha depositato alla giunta per le autorizzazioni la memoria congiunta dei ministri della Giustizia Carlo Nordio, dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del consiglio e autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano sul caso Almasri. La giunta, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere, aveva inviato una lettera di invito ai due ministri e al sottosegretario per essere ascoltati o, in alternativa, era stato previsto il possibile invio di una memoria. Ministri e sottosegretario hanno inviato dunque una unica memoria nel solco della linea di difesa unitaria di governo seguita sulla vicenda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso Almasri, il governo si difende e rilancia: “Dai giudici accuse irricevibili, abbiamo tutelato la sicurezza degli italiani”

