casi di scabbia nella casa di riposo

16 settembre 2025

Forlì, 16 settembre 2025 – Scoppia il caso scabbia alla ’Davide Drudi’, casa riposo di Meldola. Il presidente del consiglio di amministrazione della struttura, Walter Neri, e il sindaco Roberto Cavallucci, confermano: la dermatite da acaro avrebbe coinvolto 18 ospiti della struttura. “La scabbia è stata portata nella nostra struttura – precisa il presidente Neri – da un ospite trasferito da noi da un’altra residenza per anziani del forlivese e si è diffusa già da fine agosto in due reparti. La scabbia dopo il Covid è aumentata a dismisura soprattutto nelle comunità pubbliche come ospedali, residenze per anziani e scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

