Case popolari rinnovata convenzione per contrastare le illegalità

Brindisireport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli e l’amministratore di Arca Nord Salento, Vittorio Rina hanno rinnovato la convenzione che disciplina la collaborazione tra i due Enti tramite il comando della Polizia provinciale.L’accordo prevede azioni mirate a prevenire e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: case - popolari

Monza, le case popolari si rifanno il look: la mappa di tutti gli interventi

Milano, l’appello di architetti e intellettuali a Sala: “Vere case popolari e un nuovo passante”

Orti in cima alle case popolari: “La nostra estate da coltivatrici”. Le Sciure ora cercano sponsor

Case popolari: rinnovata la convenzione tra Provincia e Arca Nord; Case popolari: rinnovata la convenzione tra Provincia e Arca Nord; Rinnovata la convenzione tra Provincia e Arca Nord Salento: più controlli contro le illegalità negli alloggi popolari.

case popolari rinnovata convenzioneRinnovata la convenzione tra Provincia e Arca Nord Salento: più controlli contro le illegalità negli alloggi popolari - Il Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli e l’Amministratore di Arca Nord Salento, Vittorio Rina hanno rinnovato la convenzione che disciplina la collaborazione tra i due Enti tramite ... brindisisera.it scrive

case popolari rinnovata convenzionePNRR M.7 I.17: Al via i finanziamenti per l’efficientamento energetico delle case popolari - 17 per l'efficientamento energetico delle case popolari: fino a 30 milioni di euro per progetti di riqualificazione. Come scrive infobuildenergia.it

Cerca Video su questo argomento: Case Popolari Rinnovata Convenzione