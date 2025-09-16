Case occupate niente Imu E il Governo manda un milione di euro a Roma
Quando un appartamento o un terreno vengono occupati abusivamente, il proprietario è esentato dal pagamento dell'Imu. Un gettito che viene meno per il comune di competenza. E così il Governo ha messo da parte 62 milioni di euro l'anno per ristorare le amministrazioni danneggiate dal fenomeno. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: case - occupate
Maxi blitz a Roma in via Sergio Tofano nelle case occupate: sgomberi, degrado e droga nei cioccolatini
Seconde case occupate. Ecco il piano per liberarle
Così l'Inps spende decine di migliaia di euro al mese di soldi pubblici per case occupate abusivamente a Roma
Case occupate, la Cassazione: presenza minori non blocca sfratto - X Vai su X
CASE POPOLARI Case occupate senza titolo e famiglie regolarmente in graduatoria che continuano ad attendere un’abitazione che non arriva mai #lattacco #comunedifoggia #arcacapitanata #casepopolari - facebook.com Vai su Facebook
Case occupate, niente Imu. E il Governo manda un milione di euro a Roma; Imu e case occupate a Roma 1 milione di euro per il mancato gettito; IMU, svolta epocale: esenzione retroattiva per case occupate dagli abusivi!.
Imu e case occupate a Roma 1 milione di euro per il mancato gettito - Il Campidoglio riceverà quasi la metà delle risorse destinate ai Comuni per il mancato gettito Imu sugli immobili occupati. Come scrive ilmessaggero.it
Case, il Governo ha deciso: penali a pioggia per i proprietari che possiedono più di un appartamento | In queste ore stanno colpendo tutti - Legge di Bilancio 2025, tutte le novità sulle tasse immobiliari con le nuove regole fiscali aumenti per le case di pregio ... Scrive cataniaoggi.it