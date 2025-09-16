Case Funerarie nel Lazio Rotondi FdI | Colmato un vuoto normativo e strutturale

Roma, 16 settembre 2025 – “Case Funerarie e Sale del Commiato potranno essere realizzate anche nei Comuni del Lazio. Si concretizza la mia proposta per colmare una carenza normativa e strutturale che fino ad oggi in questa regione, ha reso impossibile a moltissime persone dare un adeguato commiato collettivo ai propri cari deceduti. Con l’approvazione della disciplina che ne regola il funzionamento, termina l’iter in Commissione Regionale Sanità per dare ai Comuni la possibilità di attivare il servizio. In questo conclusivo passaggio, abbiamo introdotto criteri uniformi, trasparenti e rispettosi della dignità della persona, garantendo al contempo chiarezza normativa e certezze agli operatori del comparto”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it