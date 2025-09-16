Case Funerarie nel Lazio Rotondi FdI | Colmato un vuoto normativo e strutturale
Roma, 16 settembre 2025 – “Case Funerarie e Sale del Commiato potranno essere realizzate anche nei Comuni del Lazio. Si concretizza la mia proposta per colmare una carenza normativa e strutturale che fino ad oggi in questa regione, ha reso impossibile a moltissime persone dare un adeguato commiato collettivo ai propri cari deceduti. Con l’approvazione della disciplina che ne regola il funzionamento, termina l’iter in Commissione Regionale Sanità per dare ai Comuni la possibilità di attivare il servizio. In questo conclusivo passaggio, abbiamo introdotto criteri uniformi, trasparenti e rispettosi della dignità della persona, garantendo al contempo chiarezza normativa e certezze agli operatori del comparto”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: case - funerarie
Il boom delle case funerarie nel Pescarese (sono 12) tra cambiamento culturale e nuove esigenze
Case Funerarie nel Lazio, Rotondi (FdI): “Colmato un vuoto normativo e strutturale” https://ilfaroonline.it/2025/09/16/case-funerarie-nel-lazio-rotondi-fdi-colmato-un-vuoto-normativo-e-strutturale/618080/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notiz - X Vai su X
Rotondi (Fdi), Case funerarie realizzabili nei comuni del Lazio colmato vuoto normativo e strutturale; Illustrata in commissione Sanità la delibera sulla disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato; Lazio, la Sala del Commiato diventa realtà: un luogo per l’estremo saluto.
Le case funerarie sostenibili - Il panorama del settore funerario italiano sta vivendo una profonda rivoluzione orientata verso la sostenibilità ecologica, con EuroFunerali che si è distinto attraverso la realizzazione di due Case ... Da ilsole24ore.com